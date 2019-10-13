Футбол
Спорт-ЭкспрессКипр — Россия: Черышев забил пятый гол
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий сборной России Денис Черышев забил пятый гол в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья
Самое дешевое жилье – в Воронежской области и Башкирии, где однокомнатная квартира в среднем обойдется в 8,5 тысячи рублей, отмечается в сообщении.
Армия и оружие
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
Происшествия
МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП
МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Стоит отметить, что это уже четвертое поражение для "Вашингтона" в последних пяти матчах.
Политика
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию
Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Здоровье
Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет еще и дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена — 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность столкновения России и Турции в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность военного столкновения с Турцией в Сирии.
Политика
Трамп направит делегацию в Турцию
Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.
Единоборства
Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлой весовой категории, победив в бою в Чикаго американского боксёра Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Происшествия
Следственный эксперимент выехал за рамки
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Общество
Судья КС раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал российскую систему высшего образования.
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Здоровье
Отстрел диких кабанов начали в ЕАО для борьбы с чумой свиней
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Актриса появилась на премьере фильма "Текст" без своего обаятельного супруга.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.