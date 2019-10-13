Футбол
ProstoProSportВ «Валенсии» считают, что Черышев – ключевая фигура сборной России
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Пресс-служба испанской «Валенсии» восторженно отреагировала на игру своего полузащитника Дениса Черышева в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против киприотов. В этой игре хавбек оформил дубль.
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«Валенсия»: «Черышев сыграл решающую роль в выходе сборной России на ЧЕ-2020»
Евро-футбол.рувчера в 01:19
«Валенсия» считает, что Черышев сыграл важнейшую роль в победе России над Кипром
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Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Кипром, гол может вывести россиян на Евро-2020. ВИДЕО
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