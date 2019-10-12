Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbКипр — Россия: футболисты сыграют в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020

Кипр — Россия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
1
Панаги
  
8
Кирьяку
  
4
Меркис
  
19
Лайфис
  
13
Кусулос
  
6
Иоанну
  
18
Артиматас
  
16
Шполярич
  
3
Иоанну
  
7
Захариу
  
20
Кости
  
1
Гилерме
  
23
Петров
  
5
Семенов
  
14
Джикия
  
13
Кудряшов
  
17
Головин
  
10
Ахметов
  
7
Оздоев
  
21
Ионов
  
22
Дзюба
  
6
Черышев
  
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 13 октября, российская сборная сразится с футболистами Кипра. Важный матч отборочного турнира чемпионата Европы начнется в семь часов вечера. Российским спортсменам нужно набрать минимум одно очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию ЧЕ 2020 года.
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