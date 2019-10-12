Футбол
Gazeta.SPbКипр — Россия: футболисты сыграют в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020
Сегодня, 13 октября, российская сборная сразится с футболистами Кипра. Важный матч отборочного турнира чемпионата Европы начнется в семь часов вечера. Российским спортсменам нужно набрать минимум одно очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию ЧЕ 2020 года.
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Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Комсомольская правдавчера в 17:00
Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче ЧЕ-2020
ТАСС Спортвчера в 17:14
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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