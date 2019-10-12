Сегодня, 13 октября, российская сборная сразится с футболистами Кипра. Важный матч отборочного турнира чемпионата Европы начнется в семь часов вечера. Российским спортсменам нужно набрать минимум одно очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию ЧЕ 2020 года.

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