Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbКипр — Россия: футболисты сыграют в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020

Кипр — Россия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
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Сегодня, 13 октября, российская сборная сразится с футболистами Кипра. Важный матч отборочного турнира чемпионата Европы начнется в семь часов вечера. Российским спортсменам нужно набрать минимум одно очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию ЧЕ 2020 года.
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Кипр — Россия: футболисты сыграют в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020

Gazeta.SPb04:43

Футболисты сборной России сегодня сыграют с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы

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