Футбол
ЧемпионатСборная России обеспечила себе участие на Евро-2020
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.
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Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче ЧЕ-2020
ТАСС Спортвчера в 17:14
Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
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