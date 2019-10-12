Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.

Армия и оружие Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.

Футбол Сборная России по футболу вышла на Евро-2020 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Политика Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая.

Авто Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности» Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Футбол Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо» Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.

Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Общество Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.

Технологии Telegram может отложить запуск собственной криптовалюты Как сообщает ToDay News Ufa источник The Bell, запуск собственной криптовалюты Telegram может быть временно перенесен.

Футбол Федун назвал нынешнюю сборную России лучшей на своей памяти Из всех сборных России нынешняя национальная команда — самая лучшая, заявил РБК владелец «Спартака» Леонид Федун.

Гаджеты За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Армия и оружие «Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео) Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.

Авто В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.

Хоккей Экс-вратарь футбольного «Челси» Чех готовится к дебюту в хоккее 13 октября бывший голкипер футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех проведёт свой дебютный матч в профессиональном хоккее.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.