Политика
Вести.RuКипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
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Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице
Столичный главк МЧС предупредил жителей города об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января.
Авто
Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой
Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
Наука
Антивирусный препарат предотвращает метастаз раковых клеток
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Общество
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Кино
Рэпер Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма «Соник в кино»
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Политика
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Армия и оружие
Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ
Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21
По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
Космос
Индия отправит в космос робота-женщину
Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Футбол
Радонич: «В Самаре живется отлично, я впечатлен»
Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич рассказал о своей жизни в Самаре. В Самаре живется отлично, я впечатлен.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»
Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала
36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу прибыл на допрос в государственное бюро расследований.
Футбол
Виктор Ганчаренко: «В матче с „Уралом“ должны сделать первый шаг»
Возможно, в предыдущие годы соперники в первых матчах были ниже уровнем, но нельзя забывать, что у нас на сборах было больше молодых футболистов.
Космос
НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.