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Авто Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.

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Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Общество Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

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Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21 По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.

Космос Индия отправит в космос робота-женщину Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.

Общество Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.