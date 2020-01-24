Политика

Вести.RuВести.RuКипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
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СМИ узнали об отказе Кипра поддержать новые санкции ЕС против России

RT на русскомвчера в 18:04

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Российская газетавчера в 18:19

СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

РБКвчера в 14:29

Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников

Lenta.ruвчера в 14:56

Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАССвчера в 14:40

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

РИА Новостивчера в 16:40

Кипр блокирует введение ЕС санкций против официальных лиц РФ в Крыму

News.ruвчера в 14:10
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Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Столичный главк МЧС предупредил жителей города об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января.
РБК 01:59
Авто

Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой

Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
SpeedMe вчера в 01:41
Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
ToDay News Ufa вчера в 12:58
Наука

Антивирусный препарат предотвращает метастаз раковых клеток

Ugpressa.ru вчера в 03:26
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Кино

Рэпер Wiz Khalifa выпустил музыкальный трейлер фильма «Соник в кино»

REGNUM вчера в 13:22
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Крестьянская жизнь 01:26
Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
REGNUM 01:09
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Армия и оружие

Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ

Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политическая Экспертиза вчера в 12:27
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
NewInform 02:29
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Космос

Индия отправит в космос робота-женщину

Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.
Газета.Ru 22 января в 05:30
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Футбол

Радонич: «В Самаре живется отлично, я впечатлен»

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич рассказал о своей жизни в Самаре. В Самаре живется отлично, я впечатлен.
Soccer.ru 01:11
Общество

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс вчера в 03:11
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Красная весна вчера в 21:17
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу прибыл на допрос в государственное бюро расследований.
Радио Sputnik вчера в 04:36
Футбол

Виктор Ганчаренко: «В матче с „Уралом“ должны сделать первый шаг»

Возможно, в предыдущие годы соперники в первых матчах были ниже уровнем, но нельзя забывать, что у нас на сборах было больше молодых футболистов.
Bobsoccer 01:09
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
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