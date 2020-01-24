с чего всё началось

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Политика Песков прокомментировал новость об отставке Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.

Армия и оружие Пентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих.

Авто Kia анонсировала новый бюджетный кроссовер Kia Sonet Ожидается, что новый кроссовер от Kia станет эксклюзивом для индийского рынка и пополнит модельный ряд марки, представленный в настоящее время всего двумя моделями — недавно выпущенным Kia Seltos и минивэном Carnival.

Здоровье Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.

Политика Мединский и Орешкин назначены помощниками президента Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками президента РФ.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.

Здоровье Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.

Политика Премьер Саксонии вновь призвал к отмене антироссийских санкций Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете Bild выразил мнение, что санкции против России пора отменить из-за их неэффективности и убыточности для экономики ФРГ.