Политика
Вести.RuКипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
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Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма, сообщили агентству Рейтер три дипломатических источника.РИА Новостивчера в 16:40
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