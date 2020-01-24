Политика

Вести.RuВести.RuКипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
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Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма, сообщили агентству Рейтер
 три дипломатических источника.
РИА Новостивчера в 16:40

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Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников

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Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Российская газетавчера в 18:19

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

РИА Новости03:26

Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАССвчера в 14:40

СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

РБКвчера в 14:29

Кипр блокирует введение ЕС санкций против официальных лиц РФ в Крыму

News.ruвчера в 14:10
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Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
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Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
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Премьер Саксонии вновь призвал к отмене антироссийских санкций

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете Bild выразил мнение, что санкции против России пора отменить из-за их неэффективности и убыточности для экономики ФРГ.
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Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
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Космонавты испекли печенье на МКС

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