Политика

РИА НовостиРИА НовостиКипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
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Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Российская газетавчера в 18:19

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

РИА Новостивчера в 16:40

Кипр блокирует введение ЕС санкций против официальных лиц РФ в Крыму

News.ruвчера в 14:10

Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАССвчера в 14:40

СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

РБКвчера в 14:29

Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников

Lenta.ruвчера в 14:56

Источник: Кипр блокирует санкции против России

Взгляд.рувчера в 14:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
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В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле

Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
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Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих.
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
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Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»

Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
WomanHit.ru 23 января в 07:32
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
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В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

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Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши

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Газета.Ru вчера в 07:51
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Турки обвинили Россию в обмане с С-400

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Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса

Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:48
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Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Общество

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день

С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Российская газета вчера в 23:05
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Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

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Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
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В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro

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Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru 23 января в 23:34
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
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Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
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Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

Известия вчера в 13:15
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