Политика
РИА НовостиКипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
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Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле
Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Армия и оружие
Пентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих.
Политика
Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Шоу-бизнес
Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»
Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Происшествия
В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Наука
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши
Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Здоровье
Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса
Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Общество
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
Компания Geely оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Atlas Pro.
Хоккей
Овечкин вошел в первую сборную НХЛ
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Общество
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Происшествия