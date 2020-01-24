Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.

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Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

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Политика В Польше возмущены картой Европы, показанной на форуме в Иерусалиме Мария Пшеломец, польский журналист, специализирующаяся на проблематике Восточной Европы выразила своё недоумение по поводу карты Европы, фигурировавшей в видеоматериалах, показанных на прошедшем в четверг, 23 января, в Иерусалиме Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.