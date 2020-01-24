Политика

РИА НовостиРИА НовостиКипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
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Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАСС14:40

СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

РБК14:29

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

РИА Новости16:40

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Российская газета18:19

Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников

Lenta.ru14:56

Кипр блокирует введение ЕС санкций против официальных лиц РФ в Крыму

News.ru14:10

Источник: Кипр блокирует санкции против России

Взгляд.ру14:00
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