Политика
РИА НовостиКипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
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Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Армия и оружие
Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии
Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Наука
Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК
Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.
Политика
Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины
Украинский президент назвал конфликт в Донбассе большой бедой, который навсегда оставит «шрам» в российско-украинских отношениях.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Кино
Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Кино
Создательница «Ведьмака» рассказала, что фанатов ждёт во втором сезоне
Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, что зрителей ждёт во втором сезоне.
Армия и оружие
Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана
Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
Авто
Кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7
Компания Genesis сообщила о вероятном выпуске нового кроссовера. Полноразмерный GV90 может стать конкурентом немецкому BMW X7.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Здоровье
Китайцы за шесть дней построят больницу для заражённых коронавирусом
Строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней.
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Космос
Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель компании — производителя космической техники SpaceX миллиардер Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек, передает РБК.
Здоровье
В Китае вылечили первого пациента от коронавируса
В Шанхае вылечили первого пациента от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Ухани.
Политика
В Польше возмущены картой Европы, показанной на форуме в Иерусалиме
Мария Пшеломец, польский журналист, специализирующаяся на проблематике Восточной Европы выразила своё недоумение по поводу карты Европы, фигурировавшей в видеоматериалах, показанных на прошедшем в четверг, 23 января, в Иерусалиме Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
Шоу-бизнес
Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность
Чуйкина возмутилась, сказав, что она актриса, а не уборщица.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.