Экономика

Газета.RuГазета.RuКипр досрочно погасил долг перед Россией

Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина. Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

В Минфине подтвердили отсутствие задолженностей Кипра перед РФ

Известия07:42

Минфин подтвердил полное погашение Кипром долга перед Россией

ТАСС05:58

Минфин подтвердил, что Кипр полностью закрыл долг по кредиту перед РФ

Аргументы и Факты07:13

Минфин РФ подтвердил досрочное погашение Кипром кредита

Московский Комсомолец07:01

Минфин подтвердил закрытие долга Кипра перед Россией

РБК07:21

Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит

Коммерсантъвчера в 10:44

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

РИА Новостивчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Общество

Видео пролета через эпицентр урагана «Дориан» появилось в сети

Телеканал Санкт-Петербург 06:29
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Происшествия

В Екатеринбурге двое парней изнасиловали 20-летнюю девушку

В ночь на 15 августа во дворе жилого дома в Екатеринбурге двое парней в спортивных костюмах изнасиловали 20-летнюю девушку.
Регион online 07:02
Происшествия

Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября

Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Футбол

«Тамбов» отдал нападающего Архипова в клуб второго дивизиона

Нападающий футбольного клуба «Тамбов» Сергей Архипов продолжит свою карьеру в липецком «Металлурге» на правах аренды.
News.ru 07:17
Авто

ГАЗ представил модернизированный «Соболь»

Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
Lenta.ru 07:56
Происшествия

В Забайкалье утонул военный инструктор в танке

Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия

За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам

Gazeta.SPb 07:16
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика

В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном

РИА Новости 06:03
Общество

Познер назвал советского человека «своего рода уродом»

РИА Новости 05:24
Происшествия

Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Политика

Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Политика

Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком

15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Футбол

Черышев и Головин присоединились к тренировкам сборной России

РБК 05:47
Общество

Facebook может скрыть число лайков под постами

Росбалт 00:30
Политика

Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Политика

Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
RT на русском 03:18
Происшествия

СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»

Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
Собеседник 06:21
Происшествия

Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана

В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 04:08
Политика

Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа

В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
Эхо Москвы 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное