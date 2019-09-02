Экономика

Газета.RuГазета.RuКипр досрочно погасил долг перед Россией

Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина. Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.
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Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

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Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит

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Кипр досрочно выплатил России кредит

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РЕН ТВ09:35

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РИА Новости10:40

Bloomberg: Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

ТАСС08:57
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:52, Вашингтон
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Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале

В Серовском районе Свердловской области, недалеко от села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, который был открыт 31 августа, сообщает "Коммерсантъ".
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В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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Вести.Ru 09:16
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По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
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Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
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Razer намекнула на скорый выход устройства, которое станет «первым в истории»

Компания обещает показать на выставке IFA 2019 в Берлине нечто, чего до неё ещё никто не создавал.
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Наука

В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
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Происшествия

Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас, находящемся на северо-западе от Мадрида.
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Политика

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
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Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

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Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

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Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
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Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля

«ПСЖ» объявил о переходе из «Реала» костариканского вратаря Кейлора Наваса. 32-летний голкипер подписал с клубом четырёхлетний контракт.
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Технологии

В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники

Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

РИА Новости 07:00
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«Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона

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Происшествия

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

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Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

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Происшествия

В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками

Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
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Финансы

ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян

С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
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Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
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Происшествия

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
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