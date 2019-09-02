Экономика
Газета.RuКипр досрочно погасил долг перед Россией
Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина. Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:52, Вашингтон
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Общество
Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале
В Серовском районе Свердловской области, недалеко от села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, который был открыт 31 августа, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 12:17
Футбол
«Зенит» объявил об аренде Ригони в «Сампдорию»
Sportbox.RU 11:35
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Гаджеты
Razer намекнула на скорый выход устройства, которое станет «первым в истории»
Компания обещает показать на выставке IFA 2019 в Берлине нечто, чего до неё ещё никто не создавал.
Ferra 10:56
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас, находящемся на северо-западе от Мадрида.
Известия вчера в 15:16
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Президент Польши отказался сотрудничать с Россией
Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru 08:14
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
Футбол
Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля
«ПСЖ» объявил о переходе из «Реала» костариканского вратаря Кейлора Наваса. 32-летний голкипер подписал с клубом четырёхлетний контракт.
Спорт БИЗНЕС Online 12:41
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Футбол
«Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона
RT на русском 10:53
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Происшествия
В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками
Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 12:32
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20