Экономика
ТАССКипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис. Ранее агентство Блумберг в своем сообщении назвало меньшую сумму - €1,56 млрд.
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Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Во вторник, 3 сентября, в результате перестрелки с ополченцами Донбасса ранение получил один украинский военный.
ИА Новороссия 06:22
Теннис
Осака восхищена поведением Медведева на US Open
Спорт-Экспресс 02:15
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Политика
Лукашенко назвал причины продолжения конфликта в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о причинах того, почему вооруженный конфликт в Донбассе до сих пор не завершен.
Известия 05:16
Происшествия
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
В России работают чуть более половины женщин - 53,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета 03:01
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Общество
Память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания
Память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания. Траурная церемония прошла во дворе первой школы.
ГТРК Алания 07:11
Гаджеты
Samsung представила «заместителя флагмана» Galaxy A90 5G
Компания Samsung Electronics представила официально новое пополнение недорогой серии Galaxy A. Им стал продвинутый смартфон Galaxy A90 5G.
Ferra 07:03
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
РБК 08:28
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Культура
Госдума придумала законопроект, направленный на борьбу с пиратством
Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
ГЛАС.RU 03:20
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Политика
Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал, какие отношения у него сложились с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском 09:52
Транспорт
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2021 году
В свою очередь гендиректор АО "Мосинжпроект" (единый оператор проектирования и строительства метро в Москве) Марс Газизуллин отмечал, что реконструкцию станций "Варшавская" и "Каширская", планируется выполнять в два этапа без остановки пассажирского движения.
Интерфакс 06:48
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Медведчук считает необоснованным расширение полномочий Зеленского
Президент Украины хочет иметь возможность назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает опасным для страны расширение полномочий президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:08
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия
В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
Вести.Ru 08:21