Экономика
ВедомостиКипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес. В апреле Кипр разместил два выпуска облигаций на общую сумму 1,25 млрд евро.
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Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru 13:36
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Авто
BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8
Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.
Тарантас Ньюс 05:30
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков
Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
REGNUM 12:59
Происшествия
Испания сообщила о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина
Испанская полиция задержала парусную яхту с 800 кг кокаина на борту вблизи Азорских островов, сообщает газета El Mundo.
РБК 12:33
Футбол
Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», Ареола — в «Реал»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение с 32-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.
Sport24.ru 12:13
Авто
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
AutoNews 03:15
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
По предварительной информации, новое поколение Nissan X-Trail будет оснащаться гибридной силовой установкой e-Power, которую три года назад получила модель Note.
Vevby.ru 04:48
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Политика
Джонсон выступил против проведения досрочных выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов, сообщает Sky News.
RT на русском 13:30
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщают пресс-службы клубов.
Спорт-Экспресс 13:26
Происшествия
Суд арестовал еще одну фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы арестовал седьмую фигурантку по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Инну Пикалову.
Коммерсантъ 13:41
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Интернет
Facebook планирует отказаться от счетчика лайков
Администрация социальной сети Facebook рассматривает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Pravda.Ru 12:02
Футбол
«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»
Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа.
РИА Новости 10:34
Космос
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.
News.ru вчера в 10:14
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Происшествия
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло
Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.
RT на русском 12:34