Экономика
Газета.RuКипр досрочно погасил долг перед Россией
Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина. Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
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Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец 12:14
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Общество
Британец научил свою черепаху ползать в паб
Житель британского города Тьюксбери каждый вечер ходит в местный паб и берет с собой свою черепаху, сообщают "Известия".
Газета.Ru 18:55
Финансы
Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян
Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:06
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН 06:11
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Музыка
Лоза назвал «дурновкусием» шутки про песню Шуфутинского «3 сентября»
Музыкант Юрий Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» являются безвкусицей.
ФАН 20:47
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Футбол
Де Лигт признан лучшим игроком Голландии
Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
Матч ТВ 20:59
Наука
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы
Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии.
Дни24 вчера в 00:52
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
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Woman.ru 11:35
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Общество
Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре
В России с 3 по 20 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена, в рамках которого экзамены сдадут около 10 тыс. человек.
RT на русском 18:44
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Футбол
Защитник «Витесса» Караваев перешел в «Зенит»
Rambler News Service 13:31