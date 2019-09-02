Экономика
Газета.RuКипр досрочно погасил долг перед Россией
Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина. Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.
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Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия
Ягуар напал на посетительницу цирка в Липецке
VSE42 Новости 05:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Футбол
Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат 05:17
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Общество
Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Происшествия
Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей
Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.
Известия 10:47
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
RT на русском 14:40
Космос
Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»
News.ru 31 августа в 07:28
Шоу-бизнес
Раскрыты причины одиночества Киану Ривза
Полицейские констатировали, что в машине Сайз после аварии были найдены наркотики и транквилизаторы, которые девушка по причине невысокого заработка, вряд ли могла приобрести самостоятельно.
Bimru.ru 16:47
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета 11:57
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Фреска с изображением Захарченко появилась в итальянском Турине
Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.
News.ru 14:08
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать ему общаться с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 31 августа в 15:20