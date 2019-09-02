Экономика
Газета.RuКипр досрочно погасил долг перед Россией
Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина. Отмечается, что Никосия взяла у Москвы кредит в €2,5 млрд. евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Общество
Москвичи смогут бесплатно посетить 80 городских музеев в День города
«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 00:18
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК вчера в 21:58
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) агентству ТАСС подтвердили гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае.
РБК 01:25
Футбол
На «Ростов Арене» заявили, что не собираются выгонять ФК «Ростов»
Управляющая компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заявила, что не вносила никаких правок в договор с ФК «Ростов» касательно аренды стадиона «Ростов Арена».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:01
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия
Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы
На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении.
Газета.Ru 01:29
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Политика
Письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии
Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 3 сентября.
Известия вчера в 23:57
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актуальные Новости 00:21
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Интерфакс вчера в 04:47
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Единоборства
Поветкин прокомментировал решение Усика не драться с россиянами
Российский боксер Александр Поветкин поддержал решение украинского боксера Александра Усика, который отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым из-за боязни перехода спорта в политическую плоскость.
Московский Комсомолец вчера в 05:23
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия
В Калужской области обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика
Lenta.ru вчера в 14:54
Армия и оружие
В ДНР объяснили рост числа обстрелов приказом о премиях силовикам ВСУ
Усиление интенсивности обстрелов на территории Донбасса связано с приказом командования ВСУ о премировании силовиков за уничтожение техники и личного состава Донецкой и Луганской Народных Республик.
ФАН вчера в 13:23
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00