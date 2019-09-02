Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд. Об этом сообщил министр финансов страны Харрис Георгиадес. «Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне», — написал он в Twitter.

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд

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