Экономика
RT на русскомКипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд. Об этом сообщил министр финансов страны Харрис Георгиадес. «Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне», — написал он в Twitter.
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Общество
Ущерб от урагана «Дориан» может составить не менее $25 млрд
Вести.Финанс 10:41
Происшествия
В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене
Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия 15:17
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Экономика
ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила, что не оставит без внимания прогнозы роста цен на авиабилеты.
РБК 08:40
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара отпустили из отделения полиции, передает «МБХ медиа».
Ведомости 18:32
Футбол
Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат 05:17
Здоровье
Лучший врач Южного Бутова: какие предрассудки мешают москвичам лечиться?
На портале «Активный гражданин» проходил конкурс «Лучший врач». В этом году москвичи впервые голосовали за докторов узких специальностей.
Аргументы и Факты 20:36
Общество
В Росстате назвали долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском 20:34
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК вчера в 14:38
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Интернет
Похищена личная информация пользователей Foxit PDF Reader
Хакеры похитили личные данные пользователей программы-«читалки» производства Foxit PDF Reader. Об этом сообщает портал Cyber Security News.
Goroday.ru 07:03
Музыка
Игорь Николаев раскрыл смысл песни «3 сентября»
Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.
Известия 21:36
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество
От «А» до «Ш»: в Краснодаре открылась школа с 24 первыми классами
Рекордное количество первых классов зафиксировано в новой средней школе Краснодара, расположенной на улице имени Героя Аверкиева.
ТК Звезда 22:31
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Майкл Пенс пообещал Украине поддержку в сфере энергетики
Вашингтон поддержит Украину в сфере энергетики.
Новостной фронт 17:53
Авто
Раскрыта дата выхода и стоимость «спортивной» Lada Granta Drive Active
В моторную линейку входят 1,65-литровые моторы с мощностью 87, 98 и 106 л.с. Тем временем в Сети появились первые фотографии LADA Vesta Coupe.
CarsWeek.ru 14:38
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать людям
Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в реструктуризации долгов пострадавшим от паводков жителям Иркутской области.
URA.Ru 08:56
Здоровье
Минздрав Якутии опровергает информацию о закрытии Детской городской больницы
Работа медучреждения ведется согласно положению пункта 8.7.1.
SakhaPress.ru 23:08
Политика
Нового министра образования Украины уличили в неграмотности
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
Известия 01:23
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30