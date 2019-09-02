Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд. Об этом сообщил министр финансов страны Харрис Георгиадес. «Российский кредит на сумму €1,58 млрд был полностью погашен накануне», — написал он в Twitter.

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.

Культура Володин предложил проводить выставки студентов ВГИК в Саратове Володин предложил проводить такие выставки студентов — кинохудожников в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева.

Энергетика Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.

Футбол Караваев определился с игровым номером в «Зените» Стало известно, под каким номером будет выступать за «Зенит» новичок петербургской команды, защитник сборной России Вячеслав Караваев.

Политика Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Теннис Рублев проиграл Берреттини на US Open Рублев восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трех.

Наука Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Общество Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Политика Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Музыка В Санкт-Петербурге Теодор Курентзис сыграл вместе с musicAeterna 23 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям «Реквием» Моцарта.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Авто Транспортный налог предложили отменить В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".

Общество Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.

Политика Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Единоборства Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.