Экономика
Российская газетаКипр досрочно погасил кредит перед Россией
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
Soccer.ru 03:41
Авто
Стало известно название кроссовера Geely SX11 для России
Стало известно название кроссовера Geely SX11 в России.
Vevby.ru 04:46
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Ведомости 05:45
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Общество
ОМОН провел для российских школьников показательное задержание
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Политика
Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка
Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
РИА Новости 10:17
Гаджеты
МТC, Nokia и Qualcomm впервые протестировали в России Samsung Galaxy S10 5G
МТС, Nokia и Qualcomm Technologies впервые в России успешно протестировали предкоммерческие смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, следует из пресс-релиза сотового оператора.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия
У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав
Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Спорт
Драчев: отношения СБР и IBU наладились
Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 09:36
Происшествия
В Испании артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники
30-летняя Джоана Сайнс погибла в результате взрыва пиротехники на концерте в городе Лас-Берланас.
Live24 02:36
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Певица в первом же предложении своего довольно откровенного поста призналась, что в школе была уродом и изгоем.
Вокруг ТВ 08:45
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Путешествия
Аксёнов назвал число посетивших Крым туристов с начала года
RT на русском 10:14
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
В Китае 10 детей госпитализировали после нападения на школу
В понедельник, 2 сентября, десять детей попали в больницу после нападения на начальную школу "Чаоянпо" в китайской провинции Хубэй.
Piter.tv 08:48
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Армия и оружие
NI: страна-член НАТО заинтересовалась российскими истребителями
Турция, которая является членом НАТО, заявила о намерении распространить солидарность с Россией по С-400 и на другие сферы оборонной промышленности.
Газета.Ru 10:17
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Футбол
Фернандеш перешел в «Краснодар», «Динамо» подписало Игбуна и уговаривает форварда «Севильи». Дедлайн в Европе и РПЛ. LIVE
"Зенит" отпустил полузащитника в "Сампдорию" "Динамо" подписывает Игбуна из "Уфы" и, возможно, Мунаса Даббура (когда-то его очень хотел ЦСКА) "Галатасарай" должен объявить о трансферах Фалькао и Лемины Икарди все еще в "Интере".
Матч ТВ 04:04
Происшествия
«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант
В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47