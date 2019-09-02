Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис. Ранее агентство Блумберг в своем сообщении назвало меньшую сумму - €1,56 млрд.

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Общество В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.

Политика Поклонская прокомментировала развод с мужем Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.

Единоборства До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.

Гаджеты Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.

Политика В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Шоу-бизнес Анна Седокова: «В школе была уродом» 36-летняя Анна Седокова по праву носит статус секс-символа. Она может похвастаться кукольными чертами лица и весьма пикантными формами тела.

Происшествия Количество жертв взрыва в Кабуле достигло 16 человек Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник в Кабуле, достигло 16 человек, ещё примерно 100 человек пострадали.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Футбол Роналду в 10-й раз признан лучшим футболистом Португалии В очередной раз премию получил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Это десятая подобная награда 34-летнего футболиста.

Общество Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Экономика «Денежная подушка» государства показала рекордный рост Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.

Происшествия В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.

Армия и оружие Япония может направить в Ормузский пролив военный корабль Япония может направить в Ормузский пролив корабль морских Сил самообороны, однако без участия в коалиции, возглавляемой США, пишет крупнейшая газета страны Yomiuri.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.