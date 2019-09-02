Экономика

ВедомостиВедомостиКипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро

Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес. В апреле Кипр разместил два выпуска облигаций на общую сумму 1,25 млрд евро.
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В Минфине заявили, что Кипр больше не имеет задолженности перед Россией

РИА Новости05:18

Кипр досрочно выплатил России кредит

Известиявчера в 09:16

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд

RT на русскомвчера в 11:48

Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит

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РБКвчера в 10:07

Кипр досрочно погасил перед Россией кредит

РЕН ТВвчера в 09:35

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

ТАССвчера в 13:47
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Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
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В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал

Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 вчера в 04:16
Политика

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
Коммерсантъ 04:31
Политика

Мутко жестко раскритиковал иркутского омбудсмена

Вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова.
URA.Ru 05:16
Авто

АвтоВАЗ проведёт рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году

Внешне и технически внедорожник не изменится.
Автоновости дня 03:17
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Общество

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
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Политика

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На переговорах по мирному договору с Японией не обсуждаются вопросы российского военного строительства.
РБК 05:07
Политика

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Происшествия

Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна

Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
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Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз

Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.
Российская газета 04:30
Происшествия

Таксисты в Петербурге избили моряка-мексиканца

Как стало известно РЕН ТВ, таксисты в Санкт-Петербурге избили гражданина Мексики.
РЕН ТВ 03:46
Театры

Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

Умер художественный руководитель театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский.
News.ru 04:42
Происшествия

Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области

ТАСС вчера в 07:00
Происшествия

В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания

РИА Новости 04:00
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
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Здоровье

«Аптечная сеть 36,6» тестирует услугу приема терапевта в аптеке

"Аптечная сеть 36,6" начала тестировать в Москве новый формат аптек, в которых будет доступен прием терапевта.
ТАСС 05:12
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Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами

Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
Народные новости 04:19
Экономика

ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков

ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском вчера в 14:04
Здоровье

Салим Чолоян станет главврачом детской областной больницы

Известно, что Чолоян займет место главврача детской областной больницы.
1743.ru 03:00
Политика

Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Известия вчера в 19:00
Происшествия

Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Известия 01:05
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика

В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском вчера в 15:11
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