Экономика
КоммерсантъКипр досрочно погасил выданный Россией кредит
Кипр договорился с Россией о выдаче кредита в 2011 году. Общий размер займа составил €2,5 млрд. В начале 2013 года Кипр также получил €10 млрд от европейских партнеров и Международного валютного фонда.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58
Баскетбол
Аргентинец Скола вышел на второе место по очкам на чемпионатах мира
Скола в первой четверти матча с командой Нигерии на Кубке мира-2019, который проходит в Китае, набрал семь очков, после чего в активе 39-летнего форварда стало 595 очков.
РИА Новости 05:29
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Экономика
Ив Мерш, ЕЦБ: Libra угрожает монетарной политике государств
Представитель ЕЦБ Ив Мерш заявил, что цифровая монета Libra от Facebook угрожает монетарной политике и опасна для потребителей криптовалюты, проживающих в Евросоюзе, об этом сообщает издание Reuters.
РБК 07:00
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство тем, что Сбербанк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: не согласился реструктуризировать их кредиты.
Life.ru 08:28
Общество
Ураган «Дориан» усилился до самой мощной категории
Ураган "Дориан", надвигающийся на Соединенные Штаты, достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает "Интерфакс".
Москва 24 вчера в 13:53
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Кино
«Матрица» выйдет в прокат в новом формате
Культуромания 09:42
Происшествия
В воинской части на Урале нашли мертвым уже второго контрактника
Есть основания говорить, что военнослужащий совершил самоубийство, сообщил «URA.RU» координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.
URA.Ru 06:39
Технологии
В Париже начали тестировать «шумовой радар»
Устройство с четырьмя микрофонами работает в связке с камерой видеонаблюдения.
Говорит Москва вчера в 10:46
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Следком проверит росгвардейцев, напавших на прохожего в Новосибирске
На записи видно, как проезжающие на автомобиле сотрудники Росгвардии остановили прохожего, между ними произошёл конфликт, после чего один из росгвардейцев ударил мужчину и повалил его на землю.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 06:47
Происшествия
Родители из Подмосковья год не замечали в носу ребенка шуруп
По словам врачей, инородное тело находилось в носу мальчика около года – шуруп был ржавый и полуразрушенный.
VSE42 Новости 06:32
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Общество
В Госдуме заинтересовались редактированием генома
Первые попытки редактирования генома человека состоялись относительно недавно.
Infox.ru 06:59
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала свой развод с мужем
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что надеется на то, что её развод не повлияет на благополучие людей и страны в целом.
Московский Комсомолец 10:44
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Кино
Умер режиссер‑документалист Борис Рычков
РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО 08:48
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 02:52
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54