Футбол

Советский спортСоветский спортКипр и Казахстан сыграли вничью

Кипр — Казахстан
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ГСП»
2′
Алексей Щеткин
Константинос Минтиккис
8′
Николас Иоанну
15′
Пьерос Сотериу
39′
Иоаннис Кусулос
45′+2′
51′
Сергей Малый
Григорис Кастанос
Энтони Георгиу
58′
65′
Исламхан Бауыржан
Максим Федин
Георгос Эфрем
Иоаннис Кости
73′
82′
Асхат Тагыберген
Георгий Жуков
86′
Гафуржан Суюмбаев
87′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Фотис Папулис
Иоаннис Питтас
90′
Костас Лайфис
90′+4′
Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр с четырьмя очками идет на пятом месте. Лидирует сборная Бельгии, которая сегодня играет на выезде с Сан-Марино (шестое место), а идущая второй Россия встретится в гостях с Шотландией (четвертое место).
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