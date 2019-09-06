Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр с четырьмя очками идет на пятом месте. Лидирует сборная Бельгии, которая сегодня играет на выезде с Сан-Марино (шестое место), а идущая второй Россия встретится в гостях с Шотландией (четвертое место).

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