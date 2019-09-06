Футбол
Спорт-ЭкспрессКипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «А. Ле Кок Арена»
|48′
Никита Наумов
Эрик Сорга
|54′
|64′
Николай Сигневич
Иван Бахар
|65′
Никита Наумов
|66′
Иван Бахар
Константин Васильев
Артем Дмитриев
|77′
|77′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Эрик Сорга
Рауно Саппинен
|83′
Хенрик Оямаа
Власий Синявский
|86′
|90′+2′
Максим Скавыш
Эстония
Расстановка 4‑3‑3
12
Лепметс
23
Тенисте
16
Тамм
15
Клаван
3
Пикк
4
Кяйт
18
Метс
20
Дмитриев
10
Зенёв
17
Саппинен
8
Синявский
1
Гутор
3
Матвейчук
6
Политевич
4
Наумов
5
Поляков
11
Скавыш
14
Яблонский
2
Драгун
18
Маевский
22
Стасевич
10
Бахар
Беларусь
Расстановка 4‑5‑1
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России. Еще в одной встрече Белоруссия на выезде на последних минутах вырварла победу у Эстонии (2:1). Чемпионат Европы.
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Сборная Белоруссии переиграла Эстонию, одержав первую победу в отборочном раунде
Советский спорт14:03
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