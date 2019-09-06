Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию

Эстония — Беларусь
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «А. Ле Кок Арена»
48′
Никита Наумов
Эрик Сорга
54′
64′
Николай Сигневич
Иван Бахар
65′
Никита Наумов
66′
Иван Бахар
Константин Васильев
Артем Дмитриев
77′
77′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Эрик Сорга
Рауно Саппинен
83′
Хенрик Оямаа
Власий Синявский
86′
90′+2′
Максим Скавыш
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России. Еще в одной встрече Белоруссия на выезде на последних минутах вырварла победу у Эстонии (2:1). Чемпионат Европы.
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