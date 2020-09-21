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Известия

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.В источнике
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Евразия Daily

Борель поставил репутацию ЕС в зависимость от санкций против Минска

Евразия Daily18:43
ТАСС

Боррель объяснил, почему Евросоюз не утвердил санкции против Белоруссии

ТАССвчера в 11:04
РИА Новости

Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:23
РБК

Боррель назвал вопросом репутации решение о санкциях против Белоруссии

РБКвчера в 13:11
RT на русском

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии

RT на русском17:40
Московский Комсомолец

Главы МИД стран ЕС не согласовали список санкций по Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:35
Эхо Москвы

Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня в ЕС

Эхо Москвывчера в 00:32
КП - Беларусь

Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список санкций против Беларуси на заседании 21 сентября

КП - Беларусьвчера в 10:38

В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-lineвчера в 11:27
16

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,7K

В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы

В ЛНР задержаны два украинца, намеревавшихся похитить итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в республике, сообщили в МВД Луганской народной республики.
Взгляд.рувчера в 12:08

Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59

Власти Британии заплатят по 500 фунтов малообеспеченным гражданам, ушедшим на карантин

Британские власти заявили о выплатах в размере 500 фунтов стерлингов для малообеспеченных граждан страны, которые будут вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за коронавируса, передает BBC.
Росбалт20:56

Австралия провела успешные испытания технологий «нового космоса»

Министр оборонной промышленности Мелисса Прайс заявила, что этот запуск знаменует начало новой эры для космонавтики Австралии: «Эта ракета в отличие от любых других, стартовавших из Австралии, является частью того, что называют технологиями «нового космоса» - малые ракеты, несущие на борту миниатюрные спутники при помощи коммерчески доступных технологий».
Хайтек+вчера в 04:50