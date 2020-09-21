Названы изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В 2021 году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по принятым поправкам в Конституцию, а в рамках ОГЭ по химии девятиклассники будут проводить эксперименты на реальном оборудовании.