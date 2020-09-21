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Аргументы недели
Аргументы недели 

Кипр наложил вето на введение санкций ЕС против Белоруссии

Власти Кипра посчитали, что если накладывать санкции на Белоруссию, то ограничительные меры должны быть ведены и против Турции.В источнике
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ИА Красная Весна

На Кипре назвали условия поддержки санкций ЕС против Белоруссии

ИА Красная Весна13:55
Ведомости

Кипр назвал условие согласия на санкции ЕС против Белоруссии

Ведомости14:33
РБК

Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Белоруссии

РБК12:26
Аргументы недели

Кипр наложил вето на введение санкций ЕС против Белоруссии

Аргументы недели13:20
Известия

Кипр назвал условия поддержки санкций ЕС против Минска

Известия13:15
News.ru

Глава МИД Кипра назвал условия принятия санкций ЕС против Белоруссии

News.ru12:49
Радио Sputnik

Вне стройных рядов. СМИ назвали противника санкций против Белоруссии в ЕС

Радио Sputnik13:31

Названы изменения в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В 2021 году в ЕГЭ по обществознанию войдут вопросы по принятым поправкам в Конституцию, а в рамках ОГЭ по химии девятиклассники будут проводить эксперименты на реальном оборудовании.
Клопс15:26
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Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кавказский узел04:44
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru14:50
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