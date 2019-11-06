Общество

РИА НовостиРИА НовостиКипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»

Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство республики приобрели около двух тысяч человек, не считая членов их семей. Ранее президент страны Никос Анастасиадис пообещал лишить гражданства тех, кто получил его незаконно.
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Кипр намерен лишить девятерых россиян «золотых паспортов»

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