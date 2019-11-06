Общество
РИА НовостиКипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство республики приобрели около двух тысяч человек, не считая членов их семей. Ранее президент страны Никос Анастасиадис пообещал лишить гражданства тех, кто получил его незаконно.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Наука
Курение увеличивает риск развития шизофрении
Генетики из Великобритании выяснили, что из-за курения увеличивается вероятность развития шизофрении и депрессии.
Discover24 04:07
Космос
Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner
Компания Boeing провела испытания системы спасения экипажа перспективного многоразового космического корабля Starliner.
News.ru 04 ноября в 09:44
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Игры
В Dark Souls появилась карта из Half-Life. Она выглядит странно
Российская газета 10:12
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Наука
Робопчела с мягкими «мышцами» совершила управляемый полет
Популярная механика вчера в 10:05
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства
До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Общество
СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard
По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Mastercard.
РБК вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Колония «унесла» тайны самых громких убийств
Только за последние годы от тяжелых болезней в колониях скончались Юсуп Темерханов (был осужден за убийство полковника Юрия Буданова) и Лом-Али Гайтукаев (был осужден за организацию расстрела Анны Политковской).
Росбалт 06:25
Политика
В США уверены, что Россия, КНР и Иран собираются вмешаться в выборы
"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", - говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
Газета.Ru 10:17
Общество
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Экономика
Региональные программы капремонта не справляются
Региональные программы капремонта не справляются, заявили федеральные аудиторы Счётной палаты России.
Прима 07:28
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04