ЦБ впервые раскрыл, сколько денег держат на счетах клиенты российских брокеров. В пятерке лидеров по сумме средств на брокерском обслуживании — жители и компании Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кипра и Краснодарского края.

Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

Политика Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400 Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.

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Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.