Экономика

РБКРБККипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

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ЦБ впервые раскрыл, сколько денег держат на счетах клиенты российских брокеров. В пятерке лидеров по сумме средств на брокерском обслуживании — жители и компании Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кипра и Краснодарского края.
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Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

РБК11:51

ЦБ: объем активов на брокерских счетах превысил 10 трлн рублей

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