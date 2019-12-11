Экономика
РБККипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров
ЦБ впервые раскрыл, сколько денег держат на счетах клиенты российских брокеров. В пятерке лидеров по сумме средств на брокерском обслуживании — жители и компании Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кипра и Краснодарского края.
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Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Единоборства
Боксеры сборной отказались ехать на Олимпиаду-2020 без флага РФ
Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Футбол
Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ
Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
Политика
В МИД РФ опровергли открытие центра русского языка в Тбилиси
В Тбилиси не будет открыт какой-либо новый центр русского языка и культуры, заверил грузинскую общественность замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Технологии
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Политика
Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
Футбол
Худяков: в ЦСКА Гогуа получает в 10 раз больше, чем в «Тамбове»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги первой части чемпионата России, а также подтвердил информацию о том, что коллектив покидает защитник Максим Осипенко, который пополнит ряды «Ростова».
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Авто
Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback
Как отметил управляющий директор Audi Sport GmbH Оливер Хоффманн, рестайлинговые RS 5 Coupe и RS 5 Sportback выпущены честь 25-летия компании, а также в связи с плановым обновлением модельного ряда в целом.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Песков рассказал, смотрел ли Путин сериал «Слуга народа» с Зеленским
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Наука
В Египте впервые найдены могилы людей с загадочными конусами
Международная археологическая миссия исследовательского проекта AMARNA PROJECT при проведении раскопок на территории древнего города Ахетатона в Египте обнаружила захоронения, в которых находились люди с мистическими конусообразными объектами на головах.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Происшествия
В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании
Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Санкт-Петербурга продолжается около двух недель. Первые угрозы поступили 28 ноября.
Армия и оружие
В Израиле: Береговой комплекс «Бастион-П» лишит превосходства над Египтом
Рост морской мощи В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт".
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Армия и оружие
The Economist (Великобритания): на международном рынке вооружений господствуют американские компании (The Economist)
Доклад, опубликованный 9 декабря Стокгольмским институтом исследования проблем мира, показывает, что продажи вооружений и военных услуг в 100 крупнейших оборонных компаниях мира (без учета китайских, по которым нет полных данных) составили в 2018 году 420 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Экономика
Акции Saudi Aramco подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Футбол
ФК «Краснодар» не смог вылететь в Испанию на матч Лиги Европы
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.