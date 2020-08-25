Коронавирус
Газета.RuКипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.
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Посольство на Кипре не подтвердило, что россиянам разрешат посещать страну
Московский Комсомолец03:34
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Здоровье
Министр здравоохранения РФ посетил перинатальный центр в Калуге
Kaluga-poisk.ru 09:31
Политика
Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов.
RT на русском 07:44
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян.
РИА Новости 03:33
Политика
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму.
Известия вчера в 22:07
Футбол
Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
РИА Новости 08:19
Политика
ЕС потребовал от России открыто расследовать отравление Навального
Боррель отметил, что немецкие медики обнаружили в организме Навального вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.
Evo-rus.com 07:52
Наука
Лекарственная форма витамина B1 подавила рак легкого
Российские ученые пришли к выводу, что лекарственная форма витамина В1, кокарбоксилаза, в больших дозах оказывает отрицательный эффект на онкоклетки, которые повреждают легкие.
МедиаПоток 08:16
Футбол
Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Ньон, Швейцария, 25 августа 2020, 15:50 — REGNUM Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.
REGNUM 08:50
Политика
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Беларуси.
Российская газета 09:34
Общество
Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию
Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:50
Политика
Замгоссекретаря США встретился с Лавровым после общения с Тихановской
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Россию для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
РБК 07:59
Происшествия
Под Анапой 1 тыс. туристов эвакуировали из-за пожара в заповеднике
Около 1 тыс. туристов эвакуированы под Анапой из-за лесного пожара в районе заповедника «Утриш», сообщает администрация города-курорта.
БИЗНЕС Online 06:20
Экономика
Индия запросила у РФ 40 млн тонн угля в год
Как пишет «Коммерсант», страна запросила 40 миллионов тонн угля, это практически весь объем российского экспорта, который составляет 46 миллионов тонн.
Дума ТВ 04:36
Футбол
Назван состав сборной России на матчи с Сербией и Венгрией
Москва, 25 августа 2020, 14:43 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с заявкой на матчи Лиги наций с командами Сербии и Венгрии.
REGNUM 07:43
Армия и оружие
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Российская и сирийская авиация при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила с 18 по 24 августа 327 боевиков в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
Коммерсантъ 09:33
Общество
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости 05:50
Технологии
Суд запретил Apple вредить разработчикам игр на Unreal Engine
Аргументировано решение тем, что Epic сама инициировала конфликт, сознательно нарушив установленные Apple для всех сторонних разработчиков правила магазина.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Уход Матвеева из Театра Табакова объяснили переездом в Петербург
Газета Культура 07:59
Политика
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 09:29
Политика
Польский депутат призвал ввести санкции против России из-за Белоруссии
Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский вновь предложил Евросоюзу ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии.
Smolnarod.ru 07:47
Здоровье
COVID-регламенты для школ разработали в Ивановской области
Работа над COVID-регламентами для школ в Ивановской области завершается. Об этом сообщил руководитель облздрава Артур Фокин.
Кстати.News вчера в 08:00
Происшествия
Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова
Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru 02:19
Политика
Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым
"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News 02:13
Политика
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Болеющая коронавирусом глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 07:26
Общество
Верховная рада Украины увеличила размер минимальной зарплаты в стране
Киев, 25 августа 2020, 12:43 — REGNUM Верховная рада Украины установила минимальную месячную зарплату в размере 5 тыс. гривен или 13,5 тыс. рублей.
REGNUM 05:43
Путешествия
Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции
Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском 08:23
Армия и оружие
СККШ-586 на форуме «Армия-2020»
Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru 04:02
Кино
В разработку запущен перезапуск «Нечто» от студии Blumhouse
Игромания.ру 08:23
Общество
Умер солист балета Большого театра Владимир Никонов
Народный артист был солистом балета Большого театра с 1957 по 1978 год. Позже стал педагогом-репетитором.
ЛенТВ24 09:24