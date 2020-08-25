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Газета.Ru
Газета.Ru

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Газета.Ru04:34
RT на русском

У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр

RT на русском04:13
ТАСС

Кипр включил Россию в число стран, откуда могут приезжать некоторые категории граждан

ТАСС18:43
РИА Новости

У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну

РИА Новости03:18
РБК

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

РБК21:14
Коммерсантъ

Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян

Коммерсантъ19:37
Московский Комсомолец

Посольство на Кипре не подтвердило, что россиянам разрешат посещать страну

Московский Комсомолец03:34

Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым
SM News02:13
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Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального
Ведомости06:05

В Евросоюзе отказались считать протесты в Белоруссии выбором между РФ и ЕС

Замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид не согласилась с тезисом, что события в Белоруссии следует трактовать как выбор страны между Европейским союзом и Российской Федерацией.
Московский Комсомолец05:59

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русском06:17
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В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Премьер-новости за неделю04:10
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