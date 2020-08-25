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Газета.Ru
Газета.Ru

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.В источнике
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Аргументы и Факты

В посольстве на Кипре заявили, что не получали данных о разрешении на въезд

Аргументы и Факты04:21
RT на русском

У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр

RT на русском04:13
Коммерсантъ

Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян

Коммерсантъ19:37
РИА Новости

У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну

РИА Новости03:18
РБК

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

РБК21:14
Московский Комсомолец

Посольство на Кипре не подтвердило, что россиянам разрешат посещать страну

Московский Комсомолец03:34
ТАСС

Кипр включил Россию в число стран, откуда могут приезжать некоторые категории граждан

ТАСС18:43

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев не вызван в сборную России по футболу из-за его разногласий с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, объяснил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
РИА Новости10:06

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ru08:23
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Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
1:08
РИА Новости09:11
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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