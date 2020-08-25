Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Смотрите также
Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для белорусов
В клинике Charite не подтвердили умышленное отравление Навального
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Совбез Белоруссии принял меры по стабилизации обстановки
Белорусская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Под Анапой эвакуируют туристов из-за лесного пожара в районе Утриша
Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Белорусская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Двое российских военных получили контузии при обстреле патруля в Сирии
В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехала из города
Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.В источнике
Подробнее о событии
Посольство на Кипре не подтвердило, что россиянам разрешат посещать страну
Московский Комсомолец03:34