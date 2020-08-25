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Газета.Ru
Газета.Ru

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Газета.Ru04:34
RT на русском

У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр

RT на русском04:13
Коммерсантъ

Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян

Коммерсантъ19:37
РИА Новости

У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну

РИА Новости03:18
РБК

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

РБК21:14
Московский Комсомолец

Посольство на Кипре не подтвердило, что россиянам разрешат посещать страну

Московский Комсомолец03:34
ТАСС

Кипр включил Россию в число стран, откуда могут приезжать некоторые категории граждан

ТАСС18:43

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК07:36

Российская BQ выпустила свой первый 4K-телевизор: 65 дюймов чуть дороже 40 тыс. рублей

Российский бренд электроники BQ представил свой первый смарт-телевизор формата Ultra HD / 4К — модель с обозначением 65SU01B, которая на сегодняшний день является одной из самых доступных панелей в своём классе.
3DNews05:57

42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»

До супергеройского дебюта Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» еще жить и жить, поэтому сетевой иллюстратор BossLogic решил помочь поклонникам скоротать время.
Киноафиша Россиивчера в 07:13
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РФС отклонил претензии «Урала» по судейству в матче с «Рубином»

Матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Уралом" прошел 15 августа и завершился вничью со счетом 1:1. Команды доигрывали встречу вдесятером, оба мяча были забиты с пенальти, еще один гол "Урала" был отменен из-за офсайда.
ТАСС Спорт07:50