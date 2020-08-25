Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.