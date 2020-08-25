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Газета.Ru
Газета.Ru

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр отнес Россию к категории С по распространению коронавируса. Это значит, что с 28 августа некоторые категории россиян смогут посещать эту республику, но по прибытии им придется пройти 14-дневный карантин. Туристы в список тех, кому разрешен въезд, не входят.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан

Российская газета21:55
Московский Комсомолец

Посольство на Кипре не подтвердило, что россиянам разрешат посещать страну

Московский Комсомолец03:34
РИА Новости

У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну

РИА Новости03:18
Аргументы и Факты

В посольстве на Кипре заявили, что не получали данных о разрешении на въезд

Аргументы и Факты04:21
РБК

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

РБК21:14
Коммерсантъ

Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян

Коммерсантъ19:37
ТАСС

Кипр включил Россию в число стран, откуда могут приезжать некоторые категории граждан

ТАСС18:43

Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
RT на русском04:50
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В. А. Воронцова».
РБК04:16
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
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