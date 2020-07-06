Общество
Версия.ИнфоКипр перепроверит выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Фото: Екатерина Золотова В МВД Кипра заявили о намерении перепроверить законность выдачи "золотых паспортов" братьям Ананьевым. Глава Минфина Кириакос Какурис сообщил, что власти острова знают «о проблемах» и внимательно следят за судебным процессом по делу о финансовых махинациях Ананьевых.
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с чего всё началось
Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.РБКвчера в 22:00
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