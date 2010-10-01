Полузащитник сборной команды России по футболу и испанского клуба "Валенсия" Денис Черышев открыл счет в матче с Кипром, забив первый гол в ворота соперника в начале встречи. Как стало известно, первый мяч в ворота национальной сборной Кипра Черышев отправил на восьмой минуте первого тайма.

Появилось видео первого гола Черышева в ворота Кипра в матче с РФ

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