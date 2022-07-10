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Кипр потеряет более €600 млн из-за отсутствия российских туристов

Согласно данным кипрского правительства, остров потеряет более €600 млн из-за отсутствия российских туристов, пишет местная газета Espresso со ссылкой на власти страны.
Коммерсантъ
По подсчетам местного правительства, остров может потерять более €600 млн из-за сокращения потока туристов из РФ.
Газета.Ru
До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми после британцев по численности на острове и первыми — по готовности к тратам.
Фонтанка.Ру
Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.
Известия

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