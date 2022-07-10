КоммерсантъКипр потеряет более €600 млн из-за отсутствия российских туристовСогласно данным кипрского правительства, остров потеряет более €600 млн из-за отсутствия российских туристов, пишет местная газета Espresso со ссылкой на власти страны.КоммерсантъПо подсчетам местного правительства, остров может потерять более €600 млн из-за сокращения потока туристов из РФ.Газета.RuДо прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми после британцев по численности на острове и первыми — по готовности к тратам.Фонтанка.РуПредседатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус счел, что «маленький остров платит несоразмерную цену» за антироссийские санкции по сравнению с другими европейскими странами.ИзвестияЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаYakutsk.ruРЕН ТВПятый каналФАНNeva.TodayЦарьградЯмал-МедиаПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейПрофильТурДомАргументы и Фактыnw24.ruЭкономика сегодняREGNUMИзвестияИА Красная ВеснаПодробнее о событииНа Кипре заявили о потерях из-за отсутствия российских туристовМосковский Комсомолец02:56L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РоссииГазета.Ru22:30L’Espresso: антироссийские санкции создали угрозу для экономики КипраЯмал-Медиа20:19L’Espresso: Кипр теряет деньги после введения санкций против России и сокращения турпотокаLenta.ru21:57L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РФИзвестия21:53L’Espresso рассказал, как Кипр теряет деньги из-за присоединения к санкциям Запада против РоссииКомсомольская правда22:20L’Espresso: Кипр теряет деньги из-за западных санкций и сокращения турпотока из РоссииРИА Новости19:19Показать ещёОценить2KПоделиться