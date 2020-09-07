Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»
Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.В источнике
С чего всё началось
Газета Politis опубликовала
список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики за инвестиции.
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Названы имена российских бизнесменов, получивших «золотые паспорта» Кипра
Общественная служба новостейвчера в 16:24