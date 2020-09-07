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ТАСС
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.В источнике
С чего всё началось
Газета Politis опубликовала
 список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики за инвестиции.
РБК18:53
Подробнее о событии
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

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Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами»

РБК18:53
Lenta.ru

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Кипрские СМИ обнародовали список россиян и украинцев, получивших «золотые паспорта»

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URA.Ru

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URA.Ruвчера в 16:03
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