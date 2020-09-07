Кипрская газета опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов»
Кипрская газета Politis опубликовала перечень лиц, которые получили «золотые паспорта», или гражданство республики за инвестиции, в период с 2008 по 2012 годы. Газета ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса в адрес политических лидеров.В источнике
С чего всё началось
Кипрская газета Politis опубликовала
список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
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