Брянские новости 20

Кипрская газета Politis опубликовала перечень лиц, которые получили «золотые паспорта», или гражданство республики за инвестиции, в период с 2008 по 2012 годы. Газета ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса в адрес политических лидеров.