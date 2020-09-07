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РИА Новости
РИА Новости

Кипрское СМИ назвало имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев "золотых паспортов", получивших гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы. В приводимом изданием списке приводятся имена граждан России, Украины и Сирии.В источнике
С чего всё началось
Газета Politis опубликовала
 список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики за инвестиции.
РБК18:53
Подробнее о событии
РИА Новости

Кипрское СМИ назвало имена 34 владельцев «золотых паспортов»

РИА Новости00:12
URA.Ru

На Кипре раскрыли имена владельцев «золотых паспортов». Больше всего — из России и Украины

URA.Ruвчера в 16:03
РБК

Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами»

РБК18:53
Forbes

Кипрская газета назвала более 20 россиян с «подозрительными» «золотыми паспортами»

Forbes18:08
Общественная служба новостей

Названы имена российских бизнесменов, получивших «золотые паспорта» Кипра

Общественная служба новостейвчера в 16:24
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

ТАСС22:28
Lenta.ru

Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев

Lenta.ruвчера в 15:34

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Evo-rus.comвчера в 06:24
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
REGNUMвчера в 06:38
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Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».
РБК20:01
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