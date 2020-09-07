Кипрское СМИ назвало имена 34 владельцев «золотых паспортов»
Кипрская газета Politis назвала имена 34 владельцев "золотых паспортов", получивших гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы. В приводимом изданием списке приводятся имена граждан России, Украины и Сирии.В источнике
С чего всё началось
Газета Politis опубликовала
список людей, которые в 2008–2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, или гражданство республики за инвестиции.
Подробнее о событии
Названы имена российских бизнесменов, получивших «золотые паспорта» Кипра
Общественная служба новостейвчера в 16:24