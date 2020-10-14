Суд на Кипре арестовал часть акций банка «Восточный»
Кипрский суд заморозил 42% акций банка «Восточный», принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok. Иск к Evison на 7 млн евро был подан 5 октября представителями «Восточного», они оспаривают сделку от 2016 года между банком и компанией Croushi Enterprises, сообщает РБК.В источнике
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Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного»
Банк «Восточный» добился ареста 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok, следует из решения суда Лимасола, с которым ознакомился РБК.
РБК01:12
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