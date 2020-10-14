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BFM.ru
BFM.ru

Суд на Кипре арестовал часть акций банка «Восточный»

Кипрский суд заморозил 42% акций банка «Восточный», принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok. Иск к Evison на 7 млн евро был подан 5 октября представителями «Восточного», они оспаривают сделку от 2016 года между банком и компанией Croushi Enterprises, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного»

Банк «Восточный» добился ареста 42% собственных акций, принадлежащих кипрской компании Evison, подконтрольной фонду Baring Vostok, следует из решения суда Лимасола, с которым ознакомился РБК.
РБК01:12
Подробнее о событии
РБК

Кипрский суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции «Восточного»

РБК01:12
Lenta.ru

Опального инвестора из США лишили доступа к собственному банку

Lenta.ru08:47
Саминвестор

«Восточный» добился ареста собственных акций

Саминвестор04:51
ПРАЙМ

Кипрский суд арестовал акции банка «Восточный»

ПРАЙМ03:51
Компания

Суд заморозил принадлежащие Baring Vostok акции банка «Восточный»

Компания02:37
Национальная служба новостей

Кипрский суд заморозил акции банка «Восточный»

Национальная служба новостей01:53
BFM.ru

«Очередная тактическая победа». Кипрский суд арестовал принадлежащие Baring Vostok акции банка «Восточный»

BFM.ru10:23

МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины из-за указа Зеленского

Белорусский МИД вручил украинскому послу Игорю Кизиму ноту, в которой выразил обеспокоенность указом президента Украины Владимира Зеленского о привлечении высококвалифицированных специалистов из Белоруссии.
RT на русском10:47

Рогозин поблагодарил коллег за установленный мировой рекорд скорости полета «Союза» к МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил своих коллег за умение рисковать и достигнутый результат - мировой рекорд скорости полета пилотируемого корабля "Союз МС-17", который добрался до Международной космической станции за три часа три минуты.
ТАСС12:56

NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального

Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло, сообщает издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.
РИА Новости10:08

Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом

Вчера министр иностранных дел Сергей Лавров на выступлении в международном клубе «Валдай» сообщил, что если Запад не понимает необходимости уважительного диалога с Россией, то Россия вполне может разорвать диалог со странами Европейского союза.
CT news05:41

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБК09:42

Путин и Эрдоган обсудили участие иностранных наемников в боях в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе и участие в армяно-азербайджанском конфликте наемников из стран Ближнего Востока, передает пресс-служба Кремля.
Ведомости13:20