Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руКипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
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Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

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