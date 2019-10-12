Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руКипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
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Кипрский тренер «Спартака»: футболисты сборной России напоминают роботов, а не людей

RT на русском08:53

Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Бомбардир.ру07:55

Кипрский тренер «Спартака» по физподготовке: «Игроки сборной России напоминают роботов»

Sport24.ru05:01

Тренер «Спартака»: игроки сборной России больше напоминают роботов, чем людей

Чемпионат06:30

Тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов, а не людей»

Матч ТВ05:29

Кипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России

Газета.Ru05:23

Тренер сборной Кипра сравнил российских игроков с роботами

ProstoProSport06:31
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Личная жизнь актрисы всегда скрывалась от прессы, но накануне Озге дала понять, что возможно, скоро выйдет замуж.
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