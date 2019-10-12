Футбол
Бомбардир.руКипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
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Политика
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни
Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Театры
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер после спектакля
Хоккей
ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера
«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
Политика
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла базу американского спецназа
Кино
Актриса сериала «Великолепный век» выйдет замуж
Личная жизнь актрисы всегда скрывалась от прессы, но накануне Озге дала понять, что возможно, скоро выйдет замуж.
Происшествия
Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей
Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Политика
Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве
11 октября на сайте МИД Латвии появилось сообщение, в котором ведомство выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Армия и оружие
Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».
Шоу-бизнес
Заплаканная Юлия Барановская поделилась бедой в семье
Юлия Барановская рассказала о беде, произошедшей в ее семье. Она сообщила, что ее 13-летний сын Артем серьезно травмировался.
Футбол
Солтмурад Бакаев: мы с Зелимханом хотим быть круче братьев Миранчуков
На вопрос, будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков, Солтмурад ответил: "Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих (других) футболистов".
Происшествия
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Российский офис Skoda показал эскиз нового поколения лифтбека Rapid, который будет создан специально для России.
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Музыка