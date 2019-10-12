Футбол

Газета.RuГазета.RuКипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Тренер московского "Спартака" Стергиос Фотопулос, отвечающий в составе красно-белых за физическую готовность игроков, высказал мнение о состоянии сборной России. Об этом сообщает Sport24 с ссылкой на ΠΟΛΙΤΗΣ.
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