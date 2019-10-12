Футбол
Газета.RuКипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России
Тренер московского "Спартака" Стергиос Фотопулос, отвечающий в составе красно-белых за физическую готовность игроков, высказал мнение о состоянии сборной России. Об этом сообщает Sport24 с ссылкой на ΠΟΛΙΤΗΣ.
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Футбол
Матвеев рассказал о знакомстве с Мусаевым
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как познакомился с Мурадом Мусаевым.
Спорт-Экспресс 04:43
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 вчера в 06:27
Политика
Украина анонсировала обмен трех групп удерживаемых лиц
Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц.
BFM.ru 06:18
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Происшествия
В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам
После убийства девятилетней девочки в Саратове местные власти примут дополнительные меры безопасности.
Российская газета 04:45
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Здоровье
Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
РИА Новости 04:52
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Происшествия
Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель
RT на русском вчера в 20:59
Здоровье
В Оренбурге ребенок заразился мышиной лихорадкой
В сентябре текущего года в областном центре было зафиксировано 19 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, в том числе среди заболевших есть и 13-летний ребенок.
1743.ru 06:00
Здоровье
Названы продукты, которые помогают очистить сосуды
Медики назвали продукты, помогающие очистить сосуды.
Волга-Медиа 10 октября в 22:27
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Общество
В Японии стали известны первые жертвы тайфуна «Хагибис»
В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погиб один человек. Мужчина в возрасте около 50 лет перевернулся на малолитражной машине.
Российская газета 05:42
Технологии
Visa и MasterCard покинули проект по запуску криптовалюты Libra
В числе компаний, покинувших проект Facebook по разработке криптовалюты Libra Association, оказались Visa и MasterCard.
OAnews 04:21
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10 октября в 10:37
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян
На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Вести.Ru 05:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05