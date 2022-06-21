Lenta.ruКирби: Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни американских наемниковВласти США потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве.Lenta.ru15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации РФ.ИзвестияВласти США призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия.Национальная служба новостейТакже в американском внешнеполитическом ведомстве вновь настоятельно рекомендовали гражданам США не посещать Украину.ТАССЧитать далееСвернутьАпралАпралYakutsk.ruКурьер. Среда. БердскПрофильРБКНовый ДеньГазета.RuФАНРЕН ТВPravda.RuПятый каналКомсомольская правдаРосбалтПодробнее о событииСлова Пескова о возможной казни американских наемников шокировали правительство СШАИзвестия22:12Белый дом потрясен словами Пескова о возможности смертной казни для американских наемниковТАССвчера в 14:45Самое цитируемоеВ США обеспокоены возможностью смертной казни американцев, плененных на УкраинеИнтерфаксвчера в 14:33Белый дом счел ужасными слова Пескова насчет казни граждан США в ДонбассеРБКвчера в 15:23Член СНБ Кирби: США потрясены словами Пескова о возможной казни американских наемниковРИА Новостивчера в 14:45Кирби: Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни американских наемниковLenta.ru17:34Белый дом выразил потрясение словами Пескова о смертной казни для американцевНациональная служба новостейвчера в 14:20Показать ещёОценить4,1KПоделиться