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Кирби: Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни американских наемников

Власти США потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве.
Lenta.ru
15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации РФ.
Известия
Власти США призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия.
Национальная служба новостей
Также в американском внешнеполитическом ведомстве вновь настоятельно рекомендовали гражданам США не посещать Украину.
ТАСС

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Слова Пескова о возможной казни американских наемников шокировали правительство США
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