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Кирби: США озабочены покупками КНР и Индией российской нефти, но признают это право

Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга в среду, 31 августа, выразил озабоченность увеличением объемов закупаемой Китаем и Индией российской нефти.
Общественная служба новостей
Как отметил координатор совета, США предупредили своих партнеров, что с Россией уже не получится вести прежний бизнес в энергетической сфере.
Телеканал 360°
В августе Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что Россия в июле, вероятно, поставила Китаю больше нефти, чем Европе, а также нарастила экспорт в Индию до рекордных объемов.
РИА Новости
Нефть теряет в цене уже три месяца подряд, что стало своего рода антирекордом за последние два года, так как трейдеры опасаются замедления роста экономики в мире из-за политики ФРС и борьбы Китая с коронавирусом.
Газета.Ru

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Кирби: США озабочены покупками Китаем и Индией российской нефти, но признают это право
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