Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга в среду, 31 августа, выразил озабоченность увеличением объемов закупаемой Китаем и Индией российской нефти.
Нефть теряет в цене уже три месяца подряд, что стало своего рода антирекордом за последние два года, так как трейдеры опасаются замедления роста экономики в мире из-за политики ФРС и борьбы Китая с коронавирусом.
Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге.
Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что по завершению "аттракциона европейской щедрости", когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, передает агентство "Прайм".
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н. П. Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".