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Кирби: безопасным решением проблемы ЗАЭС является контролируемая остановка ее реакторов

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби призвал временно заглушить реакторы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Lenta.ru
После сообщения о визите представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинские военные нанесли новый удар по станции, передает телеканал 360.
URA.Ru
Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Известия
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
РИА Новости

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Белый дом предложил остановить реакторы Запорожской атомной электростанции
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