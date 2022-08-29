По Новой Каховке за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, в том числе HIMARS, пострадали жилые дома и школа, заявил РИА Новости Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
России, которая после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций оказалась «в эпицентре разлома мира», при повороте на Восток нужно пойти восточным путем — по канонам генерала и философа, автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы, который жил в Древнем Китае.
Обозреватель The Washington Times Дон Федер назвал ряд признаков, свидетельствующих о скором крахе США — проблемы миграционной политики, критика американских ценностей со стороны элит и демографическая ситуация.