Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.
РИА Новости03:40

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Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Коммерсантъ06:03

Киргизия просит Россию снизить цену на газ

Аргументы и Факты04:46

Кыргызстан просит Россию пересмотреть цены на газ. Что еще было предложено

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Киргизия просит РФ снизить цены на природный газ

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Киргизия предложила РФ снизить цены на газ и разрешить использование средств общего фонда

ТАСС04:41

Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

РИА Новости03:40
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:54, Ашберн

Кыргызстан просит Россию пересмотреть цены на природный газ

КП - Бишкек01:20
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

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Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
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Общество

Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

В Смольном назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима

За появление в общественных местах без перчаток и масок с 12 мая петербуржцев ждет штраф в размере 4 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 05:08
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Общество

Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса

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Известия 11:07
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Общество

В Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

В своём указе от 10 мая глава региона продлил режим самоизоляции до 31 мая, однако сделал ряд послаблений для жителей.
Гудвилл.онлайн 05:20
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Здоровье

Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса

Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49
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Политика

Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с больными коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

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Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
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Общество

Путин предложил вернуть уплаченные налоги самозанятым

Налоги, уплаченные самозанятыми гражданами России в 2019 году, предложил возместить президент РФ Владимир Путин, о чем он заявил 11 мая в ходе очередного обращения по поводу коронавируса.
ИА Красная Весна 10:10
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Культура

Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера

КиноПоиск 06:10
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Общество

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

До конца мая продлен режим самоизоляции в Волгоградской области, сообщили в оперативном штабе региона.
Южная служба новостей 10:30
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Общество

Известно, какие предприятия начнут работать в Кирове с 12 мая

Регион постепенно выходит из режима повышенной готовности Стало известно, какие предприятия начнут работать в Кировской области с завтрашнего дня, 12 мая.
Новый вариант 11:13
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Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
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Общество

Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США

Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
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Политика

Путин поручил разработать план восстановления экономики

Жители России могут рассчитывать на рефинансирование долгов и отсрочку налоговых платежей.
ГЛАС.RU 05:22
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Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
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Политика

Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей страны завершается.
Bobsoccer 09:18
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