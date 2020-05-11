Экономика
КоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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с чего всё началось
Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.РИА Новости03:40
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