Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.
РИА Новости03:40

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Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Коммерсантъ06:03

Киргизия просит Россию снизить цену на газ

Аргументы и Факты04:46

Киргизия предложила РФ снизить цены на газ и разрешить использование средств общего фонда

ТАСС04:41

Киргизия просит РФ снизить цены на природный газ

News.ru04:27

Киргизия запросила скидку на российский газ из-за коронавируса

Газета.Ru04:05

Кыргызстан просит Россию пересмотреть цены на газ. Что еще было предложено

Sputnik Кыргызстан03:56

Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

РИА Новости03:40
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Кыргызстан просит Россию пересмотреть цены на природный газ

КП - Бишкек01:20
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
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Общество

Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса.
РБК 10:07
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
3,1K
Здоровье

Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных

Общее число заболевших составляет - 1 073 человека. В Одинцово отмечено 42 случая заражения за сутки.
Live24 06:22
1K
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
13
Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
133
Экономика

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
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Общество

С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские

С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса

«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Известия 11:07
294
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
52
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
281
Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
12
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
716
Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 31 мая

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая.
АиФ Челябинск 10:48
26
Здоровье

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 01:17
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Музыка

Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

iReactor вчера в 11:43
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
68
Политика

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
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Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
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Игры

В Китае заблокировали PlayStation Store

10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
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Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Шоу-бизнес

На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом

Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 08 мая в 12:20
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Гаджеты

Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц

Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
NewInform 08:13
Происшествия

Госпитализирован арестованный основатель «Омбудсмена полиции»

Основатель интернет-сообщества "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, ранее арестованный по обвинению в вымогательстве, госпитализирован из следственного изолятора.
Газета.Ru 10:26
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Интернет

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
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