Экономика
КоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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с чего всё началось
Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.РИА Новости03:40
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Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
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Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных
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РИА Новости 05:33
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Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
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Российская газета 09:32
Экономика
Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Общество
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С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
Политика
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Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
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Известия 11:07
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
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Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 31 мая
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая.
АиФ Челябинск 10:48
Здоровье
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
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Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
iReactor вчера в 11:43
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Общество
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Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
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Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
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Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
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Вести.Ru 10:35
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Основатель интернет-сообщества "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, ранее арестованный по обвинению в вымогательстве, госпитализирован из следственного изолятора.
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