Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

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Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.

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