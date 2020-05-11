Коронавирус
КоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Общество
ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по коронавирусу нового штамма, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Sputnik Таджикистан 03:01
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Экономика
Минск и Москва достигли понимания по изменению условий кредита РФ на БелАЭС
Документы не подписаны, но находятся в стадии окончательно согласования.
Эхо Москвы 06:22
Политика
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Общество
В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Общество
В МВД рассказали о бравирующих нарушителях самоизоляции
Некоторые россияне напоказ нарушают режим домашней изоляции на фоне пандемии коронавируса, порой даже целыми компаниями.
Мойка78 04:46
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни
Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
БрянскToday вчера в 14:49
Гаджеты
Представлены вентиляторы Cooler Master SickleFlow 120 с лопастями Air Balance
Компания Cooler Master представила серию 120-миллиметровых вентиляторов Sickleflow 120.
iXBT.com 04:07
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Футбол
Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно объявлять чемпионом
Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о скором открытии магазинов одежды и обуви
Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru вчера в 03:17
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Политика
Владимир Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву России и Роспотребнрадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 на основании данных мониторинга текущей ситуации.
Московский Комсомолец 04:30
Путешествия
Чернышенко: Турсезон состоится летом при соблюдении ограничений
Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане будут соблюдать ограничения из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:12
Общество
Китай готовится к распродаже госдолга США
Китай готовится к распродаже госдолга США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:27
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета вчера в 08:13
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение вчера в 08:30
Общество
В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государством
Комсомольская правда вчера в 20:02